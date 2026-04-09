NHKが657億円かけて建設した新社屋で、放送システムのトラブルが相次いでいることが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】深刻トラブルが続出している「総工費657億円」の情報棟を見る1965年から稼働してきたNHK放送センターだが、老朽化に伴い、目下、建て替え計画を進めている。トラブルの舞台は、2024年10月に完成した、地下1階・地上11階建ての情報棟だ。NHK©文藝春秋新システムの深刻な技術トラブルが続出NHK