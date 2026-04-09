1月、スイス東部ダボスで会談するトランプ米大統領（右）とNATOのルッテ事務総長（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、ホワイトハウスで北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談した。米国の対イラン作戦に軍事同盟のNATOが非協力的だったと不満を募らせ、脱退の検討に言及してきた。この日も議題に上った可能性があるが、決定的な決裂は回避したもようだ。トランプ氏は会談後、SNSで「われわ