新型車両E723系5000番台の甲種輸送が注目集めるJR東日本が奥羽本線（山形線）に導入する新型車両E723系5000番台が2026年4月7日に川崎車両を出場。甲種輸送が行われ、鉄道ファンの注目を集めています。【映像】ついに実車登場！これがJR東の新車「E723系5000番台」甲種輸送の様子ですE723系5000番台は、山形新幹線との共用区間を走行するため、標準軌となっています。車体はステンレス製で、山形線の既存車両と同じくオレンジ＋