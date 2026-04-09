京都府南丹市園部町で3月23日から小学生の安達結希くん（11）が行方不明になっている事件。4月7日朝、自宅付近の別荘地周辺に捜索隊や京都府警の科捜研、刑事を含めた約60人が投入され、午後4時半ごろまで10時間に及ぶ捜索が行われた。しかし手がかりは得られなかった。【写真を見る】「ひと気のない別荘地」「廃墟のような建物も」4月7日に府警らが”本腰捜索”を行なった山林父親の証言によると、結希くんは卒業式に参加する