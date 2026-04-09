レビット報道官「受け入れることはできません。イランの表の発言とは裏腹に海峡での航行は続いています」ホワイトハウスのレビット報道官は8日、イスラエルによるレバノンへの攻撃に対する報復として、イランがホルムズ海峡での石油タンカーの通航を停止したとイラン国営メディアが報じたことについて、「受け入れられない」とコメントしました。そのうえで、石油タンカーなどはホルムズ海峡での航行を続けているとして、「イラン