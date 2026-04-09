北海道・石狩市新港南3丁目の工場で午前10時45分ごろ、作業中だった50代の男性従業員がパイプとパイプの間に挟まる事故がありました。消防によりますと、男性はおよそ10分後に救助されましたが意識不明だということです。警察や消防が当時の状況を調べています。