7日のドジャース戦で、ブルージェイズのファンが驚異的な数のホットドッグを平らげたと、「ニューヨーク・ポスト」紙が報じている。球団は1977年の創設シーズンにちなみ、ホットドッグを77セント（約122円）で販売。その結果、9イニングの試合中に10万本以上が売れる盛況となった。最終的な販売数は、ロサンゼルス・タイムズのビル・シェイキン記者によれば10万204本、トロント・スター紙では10万202本と報じられている。通