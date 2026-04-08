騒音が原因で殺人事件に発展現代社会において、誰しもが遭遇する可能性のある「騒音トラブル」。今回は騒音が招いた衝撃的な事件を二つ紹介したい。一つ目の惨劇は、神奈川県平塚市の県営団地で発生した。1974年（昭和49年）8月28日朝9時10分ごろ、団地の4階に住む46歳の男性・大山武夫（仮名）が「ピアノの音がうるさい」と階下3階に住む竹田家（仮名）へ乱入。その場にいた母親と女児2人の計3人を次々と包丁を使って殺害した。犯