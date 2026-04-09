「日本の原油は当面安泰だ」アメリカのトランプ大統領がインフラ施設への攻撃も辞さない強硬な姿勢を示したことで、世界中が固唾を呑んでイラン情勢を見守っていたなか、両国が停戦に合意。「４月８日から２週間、空爆や攻撃を停止する」とトランプ大統領が自身のSNSで表明した。この一時的な停戦合意を受け、事実上の封鎖状態にあった中東の要衝・ホルムズ海峡は「２週間の期間にわたり、安全な航行が可能になる」（イラン・アラ