4月以降、新入社員とみられるユーザーが勤務先の情報をSNS上に投稿するケースが相次いでおり、物議を醸しています。そんな中、個人情報や勤務先の情報などが特定される恐れがある画像をSNSに投稿しないよう、警視庁が注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…懲戒解雇のリスク？」これが新入社員がSNS利用時に守るべき鉄則です！警視庁は「新入社員の皆さんへ」「『フォロワー限定だから大丈夫』は危険です」と投稿。その