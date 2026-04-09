東京都港区の対応が不適切だったために「いじめ被害」が深刻化し、精神的苦痛を負ったなどとして、区立の幼稚園に通っていた女児とその母親が、区を相手取り計約370万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。訴状は3月19日付で受理されている。●転園先に「加害児」が再び転入、被害が深刻化訴状によると、女児は以前通っていた区内の認可保育園で、同じクラスだった特定の児童から仲間外れなどのいじめを受けていたとされる。環