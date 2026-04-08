これはもう完全復活と言っていいだろう。俳優の沢尻エリカが、休業を余儀なくされた4年の歳月を経て一昨年（2024年）、初舞台となる『欲望という名の電車』で活動を再開したのに続き、今年1月から3月にかけて2度目の舞台『ピグマリオン―PYGMALION―』の公演で全国各地をまわるなか、2月にはじつに7年ぶりの出演映画『#拡散』が公開された。【写真多数】当時22歳の沢尻エリカ、“22歳上”元夫とのウェディング姿沢尻エリカ。2026