大陸からの黄砂は、10日(金)の夜遅くは九州などで飛び、11日(土)には関東にかけて広い範囲で飛来しそうです。黄砂の予想ですが、10日の夜遅くにかけて九州北部や中国地方など西日本に飛来する見込みです。朝からは、関東にも黄砂が達しそうです。九州から関東の太平洋側で、昼過ぎまで黄砂の飛来が続きそうです。夕方以降は、東北でも黄砂が確認されそうです。12日(日)は、北陸や東北の日本海側などで黄砂が飛来する見込みです。屋