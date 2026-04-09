みなさんは、「看護師」という職業が、女性の経済的・社会的自立を支える職業だと感じたことはありますか。レバウェル株式会社が運営する、看護職を対象とした求人・転職サービス「レバウェル看護」が行った「女性看護師の自立と働き方に関する実態調査」で、現役女性看護師の約8割が「看護師は自立しやすい職業だ」と感じていることが明らかになりました。一方で、自身の子どもに看護師を勧めたいと回答した人は約2割にとどまり、