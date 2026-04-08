SNSやネット記事などで、「年収1000万円でも生活がカツカツ」という記載を見かけることがあります。一方で、「年収500万円でも家族4人で普通に暮らせている」という家庭もあり、「倍の年収1000万円もあって本当にそんなに厳しいのだろうか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。   本記事では、年収1000万円の人の割合や年収500万円の立ち位置を整理したうえで、なぜ高収入でも「カツカツ」と感じることがあるのかについて