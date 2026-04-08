三重県亀山市の新名神高速道路で起きた6人死亡事故で、自動車運転処罰法違反の疑いで県警に逮捕された大型トラックの運転手の女が「スマートフォンを見ていた」との趣旨の供述をしていることが8日、捜査関係者への取材で分かった。