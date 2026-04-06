NTTドコモは、料金プランの「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者に、阪神甲子園球場で行われるTORACO DAYの観戦チケット、オリジナルタオル、dポイントなどをプレゼントするキャンペーンを開催している。 応募期間は4月1～4月14日まで。日観戦チケットの日程は5月15日～5月17日で、試合は5月15日が18時から、16日と17日が14時からそれぞれ開催される。 対象プランを契約状態が確認