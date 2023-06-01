コンビニでサンドイッチを万引きしたとして窃盗容疑で逮捕された元タレントの坂口杏里（３５）が不起訴処分となったことが８日、明らかになった。理由について東京地検立川支部は諸般の事情を考慮して慎重に検討した結果としている。坂口にとって不起訴処分は通算３度目。３月１７日、東京・八王子市内のコンビニでサンドイッチ１個（約３００円）を盗んだとして現行犯逮捕され、同下旬に釈放されていた。その後は自身の男性フ