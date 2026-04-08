【マクドナルド】から、春を感じさせる期間限定メニューが登場中！ 毎年心待ちにしている人も多いであろうてりたまシリーズに加え、新メニューのスイーツパイも見逃せません。春らしくて可愛いパッケージと共に、心も躍る食事やおやつの時間を過ごせそう。どちらも終売間近の期間限定メニューなので、気になる人はマクドナルドへ！ 安定の満足感！ チーズのとろける美味しさが◎