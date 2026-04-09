全長4.3m！ 日産の“新型SUV”「カイト」に注目！日産のブラジル法人は2025年12月に新型コンパクトSUV「カイト」の現地での販売を開始しました。これまで日産はグローバル市場において、「エクストレイル（一部地域では「ローグ」）」や「キャッシュカイ」といった多彩なSUVを展開しています。【画像】超カッコイイ！ これが日産の“新型SUV”「カイト」です！（45枚）新たに南米向けのラインナップに加わった新型カイトは、