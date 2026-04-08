【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの村重杏奈が4月7日、自身のInstagramを更新。階段でのミニ丈コーディネートを披露し、話題となっている。【写真】27歳元アイドル「セクシーすぎる」脚の付け根ギリギリショット◆村重杏奈、超ミニ美脚ショット披露村重は「［定期］しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」とつづり、階段に座ったソロショットを複数枚投稿。赤いジャンパーの裾から白いシャツが出ているス