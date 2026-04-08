藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月7日（火）に放送された同番組に、ゲストとしておのののか、まつきりな、岡副麻希が出演した。3児のママである藤本は、3回とも自然分娩を選択。呼吸困難になりそうなほど壮絶な痛みを経験したものの、いずれも自然分娩にした理由は…。【映像】自然分娩ママたちビックリ！無痛分娩だったまつきりなのリアル出産動画出演者は全員出産の経験があるが、