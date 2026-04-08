4月7日、歌手・大原櫻子が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。親密関係だという“人気男性アイドル”とのエピソードを明かし、波紋が広がっている。番組内では、「小さい頃から人見知りという言葉と無縁」と明かし、女優・広瀬すずに自分から声をかけて仲良くなったり、ももいろクローバーZ・玉井詩織と共演時に意気投合したりしたという体験を語った。「その中で特に注目を集めたのが、timelesz・原嘉孝さんとのエピソード