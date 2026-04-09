テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ：ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第11話（12日放送）で、怪盗団ファントムに所属する森亜るるかが、敵プリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」に変身する。これを受け、キュアアルカナ・シャドウが、トイザらス・ベビーザらス、ヤマダデンキ、Joshinなど全国1000店舗以上の店内放送をジャックする企画「キュアアルカナ・シャドウ大作戦」が、11日よりスタートするこ