物価高が続く中、節約しながらおしゃれを楽しみたい！ そんな人におすすめしたいのは、1,000円台で購入できる【ワークマン】の「新作パンツ」です。丈夫な素材で作られた普段にも作業時にも使えるパンツや、麻調素材を使用した秋口まで着回せるパンツなど、今買って長く使える優秀アイテムをご紹介します。接触冷感やUVカットなど、これからの季節にあると嬉しい機能も付いているパンツは、ヘビロテしたくなりそうです。 機