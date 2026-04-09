国防総省での記者会見で発言するヘグセス国防長官＝8日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）ヘグセス米国防長官は記者会見で、米国は7日の停戦合意に至らなかった場合、橋や発電所を含むイラン国内の複数の目標を攻撃する計画だったと明らかにした。ヘグセス氏は会見で、合意が成立しなければ「文明全体が滅びる」というトランプ大統領の7日午前の脅しを実行する用意があったかと問われ、「我々はインフラや橋、発電所といった目標