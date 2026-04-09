24回2/3連続無失点でストップ、日本人先発記録の更新ならず【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回4安打1失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板したが、直後に登板したドレイヤーが同点に追いつかれ、勝利投手は幻に終わった。この日の大谷はやや制球が定まらなかったが、ブルージェイズ