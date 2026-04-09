4月9日午前、山形県山形市の住宅街でトラックの荷台が燃える火事がありました。現場は山形市元木2丁目の産業廃棄物の収集・運搬を行う会社が管理する駐車場で、周辺には住宅などが並びます。警察や消防によりますと、けさ8時半前、「トラックが燃えている」と出勤してきた男性から119番通報がありました。燃えたのは、駐車していた中型トラックの荷台です。爆発音とともに大きく火が燃え上がる様子が見られました。火は消防の消火