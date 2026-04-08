ある日突然、姿を消してしまう“蒸発”。ドラマならコメディにもなるけれど、実際は笑いごとじゃありません。しかも本作から感じた「怖さ」はさらに別物……。ドキュメンタリーならではの、その怖さにご注目ください！【画像】「蒸発って“逃げ場”なんだなあ」武田砂鉄ら著名人が本作に寄せたコメントを見る今週のターゲット『蒸発』〈あらすじ・概要〉日本における“蒸発”をテーマにしたドキュメンタリー。蒸発者当人、それを