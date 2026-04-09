取材に応じるバンス米副大統領＝8日、ブダペスト（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】イランとの戦闘終結に向けた交渉で米代表団を率いるバンス副大統領は8日、「根本的にはイランが次の一歩を踏み出さなければならない。トランプ大統領には戦闘に戻る多くの選択肢がある」と警告し、イランに譲歩を求めた。停戦合意にはイスラエル軍によるレバノンでの攻撃停止が含まれるとするイランの主張は「誤解だ」と述べた。バンス氏は