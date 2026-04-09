大分市に住む20代女性の自宅で2024年1月27日夜、服をつかんで引き倒した疑いで、26歳の男が9日逮捕されました。 暴行の疑いで9日逮捕されたのは、杵築市に住む職業不詳の26歳の男です。 警察によりますと、2024年1月27日夜、大分市に住む20代女性の自宅で、男が女性の服をつかんで引き倒した疑いがもたれています。 女性は男と知人関係にあり、これまでに何度か警察に相談していました。 警察は今年1月23日、この件について被