ホワイトハウス南庭で記者団に応じるトランプ米大統領＝6日/Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images（CNN）合衆国憲法修正第25条を巡る議論が再燃している。近年、議員らは憲法に定められた大統領解任のための手法を何度も取り上げてきた。2021年1月6日に連邦議会議事堂襲撃事件が起きた後、トランプ大統領の閣僚らは、当初多くの人が考えていたよりも真剣にこの選択肢を検討していたようだ。トランプ氏を実際に解任するに