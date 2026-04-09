「録画」を明示して抑止効果を向上小田急電鉄は2026年4月6日、カスタマーハラスメントをはじめとした異常時の早期解決を図るため、全70駅で駅係員が装着する小型のウェアラブルカメラを導入すると発表しました。【画像】カスハラ時はこうなります！駅係員がカメラを装着したイメージ同社ではカスタマーハラスメントの発生件数が増加傾向にあり、他の利用者に本来提供するべきサービスの提供に支障をきたす事態にもつながるため