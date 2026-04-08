小野田紀美経済安保担当相は８日、衆議院内閣委員会に出席。日本のコンテンツ産業振興の課題について質問を受けた国民民主党の森ようすけ衆院議員は、コンテンツ産業が抱える課題について「海外の売り上げを日本に還流させる、それをクリエーターにもまわしていくことが大事。ゲーム産業においては、海外での回収率が高いが、漫画やアニメの出版系はなかなか回収率が低い」と指摘。出版社の回収率が低い理由は流通プラットフォ