政府が検討を進める「旧姓使用の法制化」。結婚前の旧姓を使える場面を増やすものですが、法制化されると、生活はどう変わるのでしょうか。「本日の素敵な出会いに乾杯」先週開かれた一風変わった婚活パーティー。伊藤さんや、佐藤さんといった同じ名字同士が集まりました。こちらのテーブルは、2人とも伊藤さんです。伊藤さん（女性）「伊藤は藤の方ですよね？」伊藤さん（男性）「藤ですね。東ですか？」伊藤さん（女性）「藤で