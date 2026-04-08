1991年に大ヒットしたドラマの続編「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）と、日本テレビ系「君が死刑になる前に」で、ヒロインを演じる唐田えりか（28）が注目を集めている。地上波の連ドラ出演は約6年ぶり。2020年1月に週刊文春が報じた不倫疑惑により、芸能活動を休止した当初、業界では「地上波ドラマのヒロインクラスに復帰するのはまず難しい」との意見が少なくなかった。唐田えりかはNHK「浮浪雲」ゲスト出演で存在感…