アメリカとイランが2週間の停戦に合意した一方、懸念されるのがホルムズ海峡の開放をめぐる動きです。イラン側が求める通航料は各国が払うことになるのでしょうか。■トランプ氏“一時停戦”イランは勝利宣言トランプ大統領が日本時間8日午前9時に設定していたイランとの交渉期限。タイムリミットの12時間前には「イランの全ての文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」とSNSに投稿し脅していました。交渉期限まで1時間