数シーズン人気継続中のデニムアイテム。コーデに取り入れたいけれど、窮屈感が苦手……。そんな人におすすめしたいのは、ストレッチのきいたデニム生地で作られた【ワークマン】のオールインワンとスカートです。楽に穿けるだけじゃなく、接触冷感や吸水性といった機能も備わったデニムアイテムは、春から夏へ向けて大活躍しそう。着回し力も高いのに、税込3,000円以下で購入できるハイコスパ商品