【『コードギアス』HGプラモデル再販】 4月9日11時 受注開始 9月 発送予定 価格： [HG 1/35 ランスロット・アルビオン【再販】] 5,280円 [HG 1/35 紅蓮聖天八極式【再販】] 5,830円 [HG 1/35 ガウェイン【再販】] 6,050円 HG 1/35 ランスロット・アルビオン BANDAI SPIRITSは、『コードギアス 反逆のルル&#12