◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点の力投も3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップ。打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃し