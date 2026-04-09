元テレビ朝日社員の玉川徹氏が9日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。米国とイランが2週間の停戦で合意したことをめぐり、「アメリカは完全にこの戦争はやぶ蛇だった」と私見を述べた。米国とイランは日本時間8日朝、即時停戦で合意した。一方で両国が主張する停戦条件には隔たりがあり、ホルムズ海峡についてイランは「支配権の維持」、米国は「開放」を求めるなど交渉の行方に注目が集まっている。