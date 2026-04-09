2025年12月頃から、Microsoftの「OneDrive」で知らない人からファイルを共有されるという報告が相次いでいます。OneDriveには「知らない人からの共有を無効化する」というオプションがなく、根本的な解決策がないということです。Thousands of users got affected by OneDrive unstoppable spam on Windows, Android, Mac - Neowinhttps://www.neowin.net/news/thousands-of-users-got-affected-by-onedrive-unstoppable-spam-on-w