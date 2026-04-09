嵐の二宮和也（42）が9日、Xを更新。ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」が6日から前日8日まで開催されたバンテリンドームナゴヤ公演を終え「無事に帰京！！名古屋楽しかったですご参加くださった皆様ありがとうございました」とファンに感謝した。そして「因みにアタクシはコンサート終わって3分後には会場を後にしてました」と終演後、わずか3分での、超速の退出を明かした。ファンからは「3分後！？お忙しいのでし