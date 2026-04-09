フジテレビ対村上世彰氏「攻防」の裏で大手新聞社の本社が集まる東京・大手町エリア。五大紙の一角である産経新聞社も、国有地の払い下げを受けて以来、約70年にわたってこの地に踏みとどまってきた。丸ノ内線大手町駅の「サンケイ前」という副駅名は、同社の社員の誇りでもあったが、ついにその聖地から去ろうとしていることがわかった。「本社が移転するらしい」―― 。そんな不穏な噂が社内を駆け巡ったのは、今年3月初旬のこと