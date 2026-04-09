イスラエル軍は親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し、先月の戦闘激化以来、最大規模の攻撃を行ったと発表しました。イラン側は報復として、ホルムズ海峡のタンカーの通航を再び停止したと主張しています。イスラエル軍は8日、レバノン南部や首都ベイルートなど、10分間で100か所を超えるヒズボラの拠点を同時に攻撃したと発表しました。先月に戦闘が激化して以来、最大規模の攻撃だとしていて、レバノン当局はこれまで