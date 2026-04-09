京都府南丹市で、先月から男子児童が行方不明となっていることを受け、教育委員会は市内のほかの小中学校でも防犯カメラの増設を進める方針です。京都府の南丹市立園部小学校では9日朝、入学式が行われ、教員や警察官が見守る中、新入生が保護者に付き添われ登校しました。学校では先月23日、6年生の安達結希くん（11）が父親の運転する車で学校近くまで送り届けられたのを最後に、行方がわからなくなっています。学校には2か所に