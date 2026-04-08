3月27日の放送をもってニュース番組『Live News イット！』（フジテレビ系）を卒業した元NHKアナウンサーの青井実氏（45）。NHKを退社した’24年から2年間MCを務めた同番組を降りたことで、名実ともに“フリー”となった。かつては“NHKのプリンス”として同局きっての人気を博し、『イット！』のMC抜擢でも大きな話題を呼んだ青井氏。ところが、昨年4月にコンプライアンス違反が明るみになると、その評判も“ガタ落ち”することに