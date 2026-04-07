ボクシングの元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎吾氏がＹｏｕＴｕｂｅ「和気慎吾リーゼントチャンネル」で、フレアジム会長の赤井祥彦氏と注目の一戦を取り上げた。ＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（帝拳）が、同級１位で元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と挑戦者決定戦（４月１１日、東京・両国国技館）で激突する。かねてエストラダ勝利と予想する和