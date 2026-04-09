スバル新型「ステーションワゴンSUV」発表！スバルは2026年4月9日、新型「トレイルシーカー」（日本仕様車）を発表しました。この新型トレイルシーカーは、スバルのグローバルバッテリーEV（以下、BEV）ラインナップとして、「ソルテラ」に続く第2弾となるミドルサイズSUVです。【画像】超カッコいい！ これが新型「ステーションワゴンSUV」です！（30枚以上）最大の特徴はステーションワゴンとSUVを融合させた独創的なパッ