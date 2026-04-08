今回は、夫と不倫疑惑のある女子に驚きの事実を知らされたエピソードを紹介します。「奥様に大事な話があります」と言われ…「あるとき、夫のスマホをちらっとのぞき見しました。すると夫が会社の後輩女子と仲良さげなLINEのやりとりをしているのが目に入り、不倫を疑いました。そんなある日、不倫疑惑のある夫の後輩女子が私に連絡してきて、『奥様に大事な話があります』と言ってきたんです。で、後日後輩女子から話を聞いたので